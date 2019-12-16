Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан

Астролог назвал год, когда в Украине начнется новый майдан / Reuters

Гороскоп Украины говорит о том, что в ближайшие годы не будет ни массовых акций протеста, ни майданов в нашей стране. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"После встречи в нормандском формате никаких протестов и беспорядков в Украине не будет. В принципе, майданов у нас не должно быть до 2022 года. А вот в 2022 году появится вероятность возмущений и протестов. Это связано с тем, что в доме власти Украины будет находиться Уран, который часто сулит смену власти, перевороты, неожиданные ситуации", – отметил Влад Росс.

Кроме того, по словам астролога, это будет обусловлено циклом Черной Луны.

Читайте такжеНе поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко"Каждые девять лет в Украине могут происходить какие-то волнения, новый майдан в связи с циклом Черной Луны. И как раз очередной такой период выпадет на 2022 год. Так, первый майдан – Оранжевая революция – у нас был в 2004 году, второй майдан начался в 2013 году, то есть ровно через девять лет – Революция Достоинства. Вот и третий майдан может разгореться осенью 2022 года, когда Черная Луна соединится с Нептуном и асцендентом Украины", – рассказал Росс.

Астролог убежден, что до 2022 года Владимиру Зеленскому не грозит ни импичмент, ни переворот, способный привести к смене власти в государстве.

"Если майдан при правлении Зеленского и случится, то не раньше 2022 года", – добавил Росс.

К тому же, по словам астролога, украинский народ сегодня не настроен на протесты и майданы.

"Посмотрите хотя бы на акцию 21 ноября, где людей было раз-два и обчелся. Украина устала от революций! И Сатурн, проходя по асценденту Украины, "замораживает" любые протесты и майданы. Даже если кто-то решит вложить огромные деньги в майдан, у него все равно не получится разжечь массовые протесты", – отметил Влад Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.