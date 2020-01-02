На границе с Молдовой задержали автомобиль с номерами и символикой СССР: курьезные фото

Мужчина самовольно снял оригинальные номера и повесил советские / Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

В пункте пропуска Кучурган на украино-молдавской границе пограничники задержали мужчину, который ехал на автомобиле BMW с самодельными номерами и символикой СССР.

"Правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля поклонника советизации демонстративно была наклеена символика советского союза", - сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

На автомобиле пытался пересечь границу гражданин Молдовы. После тщательного осмотра пограничники обнаружили у него настоящие номера, выданные государственно структурой.

/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

/ Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

В рамках ст. 436-1 УК Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и ст. 358 УКУ Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов правоохранители инициировали производство. Автомобиль у мужчины был изъят и передан для проведения дальнейшего расследования сотрудникам Нацполиции.

Как ранее сообщалось, сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе со Словакией совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике.

Напомним, ранее на Черниговщине был задержан белорус из международного наркосиндиката, пытавшийся провезти героин в луке.

Также румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней.