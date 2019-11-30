Госпогранслужба задержала грузовик с 370 кг героина

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на границе со Словакией совместно с таможенниками обнаружили более 370 кг героина в грузовике.

"В грузовике, который следовал в Германию, находилось более 370 кг героина", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Автомобиль направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска Ужгород. За рулем грузовика находился украинец. Машина была заполнена фанерой, которую, согласно документам, должны были доставить в Германию. Пограничники заподозрили неладное и инициировали детальный разбор товара.

"В ходе проверки внутри фанеры было найдено убежище, в котором находилось вещество темно-коричневого цвета. Предыдущий экспресс-анализ показал, что оно может быть героином", - сказано в сообщении.

О находке сообщили в правоохранительные органы. Позже эксперты выяснили, что в грузовике перевозили 374 килограмма героина.

Как ранее сообщалось, в Киеве патрульные остановили водителя джипу марки BMW за нарушение ПДД. Причем вместе с правами на управление ТС он отдал полицейским пакет с героином.

Напомним, ранее на Черниговщине был задержан белорус из международного наркосиндиката, пытавшийся провезти героин в луке.

Также румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней.