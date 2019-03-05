Румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней

Героин был спрятан в полу автомобиля / Фото: politiadefrontiera.ro

В Румынии сотрудники пограничной службы задержали крупную партию героина, которую пропустили в украинской таможне.

Как сообщает пресс-служба пограничного ведомства Румынии, 44-летний мужчина и 29-летняя женщина из Нидерландов везли 84 килограмма наркотиков.

Злоумышленников задержали в пункте пропуска Солотвино-Сигету Мармацией.

Героин был обнаружен в специальном отверстии, проделанном в полу автомобиля. Тщательный обыск румынские пограничники решили провести, чтобы исключить риски.

/ Фото: politiadefrontiera.ro

/ Фото: politiadefrontiera.ro

Как сообщает Mukachevo.net, в украинской таможне подтвердили, что не заметили партию наркотиков.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что граждане Нидерландов не вызвали подозрений у украинских таможенников. Он добавил, что в Украине отсутствует сканер, который позволяет обнаружить подобный груз, выявить его можно лишь с помощью разборки автомобиля. По словам Слободяна, в Румынии есть специальное устройство, позволяющее сканировать транспорт.

Напомним, в Черниговской области правоохранители задержали белоруса-участника международного наркосиндиката Владимира Юрченко, который свыше пяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленник поставлял героин в Беларусь, в частности, довольно необычным способом — упакованным в лук.