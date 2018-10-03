В Киеве задержали россиянина с грузом кокаина на миллион гривен

Всего у россиянина изъяли шесть пакетов с "белой смертью" / MyCityBynight

В Киеве сотрудники Национальной полиции задержали 52-летнего гражданина РФ, который наладил хранение и сбыт наркотических веществ. При задержании у наркодилера обнаружили груз кокаина на сумму около миллиона гривен.

Неподалеку от места проживания правоохранители остановили злоумышленника с пакетом в руках. При проведении обыска у него нашли шесть пакетов с порошкообразным веществом, похожим на героин, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В целом у злоумышленника изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Его отправили на проведение экспертиз, после получения выводов действия мужчины будут соответственно квалифицированы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее богатый "трофей" попался французским таможенникам недалеко от города Тулуза - они остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором оказались двое голландцев, перевозивших большой груз кокаина.