В Бельгии перехватили рекордную партию кокаина с логотипом "Единой России"

В Бельгии перехватили рекордную партию наркотиков / Скриншот/VRT

Бельгийская полиция перехватила в порту города Гент контейнеры с 2 тоннами кокаина, который был упакован в 1903 брикета.

Интересно отметить, что брикеты были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Как сообщает "Радио Свобода", стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро, а сами контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии.

Отмечается, что задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику.