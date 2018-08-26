В Бельгии перехватили рекордную партию кокаина с логотипом "Единой России"

2 тонны кокаина были упакованы в 1903 брикета.
Бельгийская полиция перехватила в порту города Гент контейнеры с 2 тоннами кокаина, который был упакован в 1903 брикета.
Интересно отметить, что брикеты были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".
Как сообщает "Радио Свобода", стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро, а сами контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии.
Отмечается, что задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику.