В США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику

Ресторан KFC / gettyimages.com

Полиция США обнаружила в давно заброшенном ресторане KFC в штате Аризона секретный тоннель, конец которого выходил к частному дому на территории Мексики. Тоннель, по заявлению полиции, использовался для контрабанды наркотиков.

Длина подземного хода - около 180 метров, он проложен на глубине 6,5 метров, сообщает ВВС.

Полиция обнаружила тоннель в результате слежки за Иваном Лопесом - владельцем заброшенного дома в приграничном городе Сан-Луис, которого арестовали, обнаружив в его машине крупную партию наркотиков.

После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании. Там, на кухне, обнаружили вход в тоннель.

Ранее сообщалось, что бельгийские таможенники в порту Антверпена обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанную в банановых коробках, прибывших из Колумбии. Узнать больше об инциденте можно здесь.