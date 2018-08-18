"Историческая находка". В Мексике обнаружили десятки тонн наркотика, опубликованы фото

В Мексике обнаружена крупнейшая партия наркотиков в истории страны / Reuters

В Мексике на двух складах в сельской местности морские пехотинцы нашли крупнейшую партию наркотиков в истории страны — около 50 тонн синтетического вещества "Кристалл", и нарколабораторию.

Наркотик обнаружили в четверг, 16 августа, в штате Синалоа, он находился в бочках и мешках, закопанных в яме глубиной четыре метра, пишет Excelsior.

По данным издания, на первом складе к продаже были подготовлены семь тонн "Кристалла", также там нашли более 400 бочек и 50 мешков с веществом, а на втором — обнаружены еще 100 бочек с наркотиком.

Ранее сообщалось, что бельгийские таможенники в порту Антверпена обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанную в банановых коробках, прибывших из Колумбии. Узнать больше об инциденте можно здесь.