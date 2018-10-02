Во Франции задержали грузовик из Украины с кокаином на 52 млн евро

Один грамм вещества во Франции у дилеров уходит за 80 евро

Богатый "трофей" попался французским таможенникам недалеко от города Тулуза - они остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором оказались двое голландцев, перевозивших большой груз кокаина.

Грузовик следовал на север Европы, согласно документам, он перевозил рыбу - однако слишком уж нервные водитель и пассажир вызвали у таможенников закономерное подозрение, поэтому грузовик был отправлен на более тщательную проверку. Усилия таможенников были вознаграждены - внутри транспортного средства обнаружилось 650 килограммов кокаина. При цене у дилеров в 80 евро за грамм этого наркотика, вся находка Читайте также"Вот она, слава!": российская правящая партия прокомментировала кокаин с ее логотипом"потянула" на примерно 52 миллиона в европейской валюте, сообщает французское издание La Depeche.

Водителей грузовика немедленно задержали. Сейчас соответствующие органы выясняют происхождение наркотического вещества и другие детали.

Напомним, 25 августа бельгийская полиция обнаружила в городе Гент контейнеры с двумя тоннами кокаина - на 58 миллионов евро. Что интересно, упаковки были украшены логотипами "Единой России".