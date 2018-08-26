"Вот она, слава!": российская правящая партия прокомментировала кокаин с ее логотипом

Российское "ЕдРо" не напугано обнаружением партии кокаина со своим логотипом / vrt.be

Российская правящая партия "Единая Россия" прокомментировала новость об обнаружении в бельгийском Генте огромной партии кокаина с логотипами "Единой России".

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия" и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться", - написал на своей странице в Facebook заместитель секретаря Генерального Совета "Единой России" Евгений Ревенко.

Напомним, 25 августа бельгийская полиция обнаружила в городе Гент контейнеры с двумя тоннами кокаина - на 58 миллионов евро. Что интересно, упаковки были украшены логотипами "Единой России".