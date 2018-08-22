"Сколько добра пропало". В Аргентине уничтожили весь кокаин, найденный в российском посольстве

Кокаин / Reuters

В Аргентине правоохранители сожгли четыреста килограмм кокаина, изъятого зимой нынешнего года в российском посольстве.

Такое сообщение опубликовали представители дипломатического представительства РФ.

"Двадцать первого августа сего года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации, в крематории на кладбище Чакарита", — говорится в тексте.

В мероприятии также принимали участие министр безопасности Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств Аргентины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии задержали организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию.