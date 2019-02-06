"Героин в луке": на Черниговщине задержан белорус из международного наркосиндиката

На Черниговщине задержали гражданина Беларуси из международного наркосиндиката / mvd.gov.by

В Черниговской области правоохранители задержали белоруса-участника международного наркосиндиката Владимира Юрченко, который свыше пяти лет находился в международном розыске по линии Интерпола.

Злоумышленник поставлял героин в Беларусь, в частности, довольно необычным способом — упакованным в лук, сообщили в белорусском Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, задержанный находится в следственном изоляторе Чернигова под экстрадиционным арестом.

Юрченко инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств в крупных размерах в составе организованной группы) Уголовного кодекса Беларуси.

В МВД напомнили, что в сентябре 2010 года сотрудники белорусского наркоконтроля задержали на пункте взимания дорожных пошлин "Редьки" (находится на автодороге Брест — Минск — граница Российской Федерации) авто Opel Astra на российских номерах, в нем нашли 28 килограммов героина, спрятанных в луке.

На Черниговщине задержали гражданина Беларуси из международного наркосиндиката / mvd.gov.by

Белорусские правоохранители разрабатывали этот наркотрафик более полугода и разоблачили деятельность транснациональной организованной преступной группы, которая занималась поставками героина из Средней Азии. Задержанный в Украине Юрченко возглавлял одно из структурных подразделений этой транснациональной банды.

Ранее стало известно, что в Киеве сотрудники Нацполиции задержали 52-летнего гражданина РФ, который наладил хранение и сбыт наркотических веществ. При задержании у наркодилера обнаружили груз кокаина на сумму около миллиона гривен.