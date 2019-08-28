Герой на героине: в Киеве нарушитель ПДД вместе с правами отдал полиции наркотики

Героин. Иллюстративное фото / Ника ТВ

В столице Украины патрульные остановили водителя джипу марки BMW за нарушение ПДД. Причем вместе с правами на управление ТС он отдал полицейским пакет с героином.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на собственные источники патрульной полиции.

Курьезный и незаконный инцидент произошел с водителем внедорожника BMW на Аллее Героев Крут. Водитель по просьбе копов вытащил права и техпаспорт в кожаной обложке. Когда он передал документы им в руки, то патрульные заметили в одном из отделений пакетик с подозрительным белым веществом. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу и подключили понятых.

По предварительным данным, пресловутое вещество оказалось героином. Теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы в колонии.

Напомним, ранее на Черниговщине был задержан белорус из международного наркосиндиката, пытавшийся провезти героин в луке. Румынские пограничники задержали партию героина, не замеченную украинской таможней.

https://strana.ua/news/219171-v-kieve-patrulnye-zaderzhali-narushitelja-pdd-a-on-protjanul-im-dokumenty-i-paketik-s-heroinom.html?fbclid=IwAR3MsyAVbCD1VzbuedilqLNLw05UgN8Xml6TXsnRoG2M4LnBx4QyN9YFnRs