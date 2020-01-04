"Ебань*о похлеще мамаши": дочь Фарион скатилась до оскорблений в адрес евреев и поляков

Ирина Фарион и София Семчишин / Фейсбук С.Семчишин

Оскорбительный пост в адрес евреев и поляков опубликовала в своем Facebook главный специалист отдела освещения работы Львовского горсовета и дочь члена ВО Свобода Ирины Фарион София Семчишин.

"Жиды и поляки... п*дуйте далеко", – написала она, комментируя информацию о том, что послы Израиля и Польши возмутились из-за чествования С.Бандеры и А.Мельника в Киеве и Львове.

Отметим, что скандальное высказывание дочери Фарион прокомментировали по месту ее работы - во Львовской мэрии.

"Работники горсовета несут на себе больше обязательств и ответственности за свои слова, чем обычные жители. И в такой ситуации выраженное в Facebook частное мнение может трактоваться больше, чем просто частное мнение", – заявил в комментарии ZAXID.net начальник управления Секретариат совета мэрии Юрий Лукашевский.

По его словам, Семчишин уже три года находится в декретном отпуске. На вопрос, будет ли в отношении нее применено дисциплинарное наказание, Лукашевский ответил, что решение будет приниматься в соответствии с этическим кодексом мэрии. Семчишин от комментариев отказалась.

На высказывания Семчишин бурно отреагировали пользователи в Facebook:

"Жалко маму не вылечили в своё время", "Страшная кастрюля. Вся в йопнутую мамашу", "А чего эту свидомую вонючку до сих пор не посадили? Из-за таких паскуд, как она, уже стыдно признаться, что из Украины", "Ты позор украинского народа Тьфу", "Обратная эволюция", "А шо ведьма фарион успела таки отложить личинку?", "Ебань*о ещё похлеще мамаши", - написали пользователи под сообщением дочери Фарион.

Напомним, ранее Фарион назвала русскоговорящих защитников Украины москалями.