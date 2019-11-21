"Неуч блеванула": Фарион обозвала Новосад "овцой"

Ирина Фарион

Украинский языковед, экс-нардеп Ирина Фарион раскритиковала заявление министра образования Анны Новосад.

Такую реакцию Фарион вызвало интервью Новосад, в котором она высказалась за изучение в школах современных писателей, а также предложила "отойти от традиции страданий всего украинского народа", которое транслируется через украинскую литературу, утверждая ложный тезис о том, что "украинцы – это нация, которая обречена на страдания, слезы".

"Эта овца снова блеванула....я в шоке. Неуч! Литература – это отражение судьбы народа, а не релакс для быдла", – прокомментировала Фарион в Facebook заявления Новосад.

Напомним, ранее в Сети ответили Новосад, заявившей о большом количество учителей.