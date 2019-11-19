"Полный бред": в Сети ответили заявившей о большом количество учителей Новосад

В Украине предложили сократить число учителей / УНИАН

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в Украине чрезмерное число учителей.

По ее словам, существующее количество педагогов больше, чем нужно на такое количество учеников, которое есть сегодня.

Новосад отметила, что это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас – закрываться, в связи с этим учителям придется переквалифицироваться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", - сказала министр в эфире канала 1+1.

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-Що буде з вчителями, яких будуть скорочувати?

- Їх будуть перекваліфіковувати.

(напевно на прибиральниць або вулицю підмітати?)

Ганна Новосад - міністр освіти і науки України. pic.twitter.com/YC86BLWwJl — mace (@onethirtywon) November 18, 2019

Отметим, что заявление Новосад вызвало бурю откликов в соцсетях:

"Учителей и так не хватает, куда уменьшать их количество!!!???? Пусть лучше отделы образования уменьшат и пошлют их работать в школы. Бездари", "Пані Новосад треба спуститися на землю і прогулятися по школах, хоча б, столичних..... Я вже не кажу про перифірію", "Та невже? Після скорочення очікувати по 50 дітей в класах? Робіть оптимізацію, але з розумом", "Госпожа министерка в курсе о законе "Об образовании"-в классах не должно быть больше 30детей??? В курсе, что в каждой школе свободные вакансии? В курсе, что со своими реформами по сокращению учителей-в классах будет не 30, а 50 детей?", "А по моему, много прокуроров и депутатов", "Она в курсе сколько учеников в классе?", "Проблема, що у владі занадто багато ділетантів", "Ага,саме по цій причині у моєї дитини в 10-тому класі місяць української мови не було і пів місяця алгебри з геометрією,бо в нас дохуїще вчитилів.Ви блядські дебіли чи просто прикидуєтесь?", "Рівень підготовки багатьох вчителів дійсно дуже низький але те що їх забагато це повний брєд. В багатьох школах їх катастрофічно не вистачає і беруть аби кого", - ответили пользователи Новосад.

Напомним, ранее в Украине анонсировали массовые увольнения.