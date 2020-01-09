"Голодная смерть": на Киевщине в частном зоопарке животных оставили без корма

В Киевской области в мини-зоопарке животных оставили без корма / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В селе Красное Обуховского района Киевской области в частном мини-зоопарке хозяин оставил без надлежащего ухода и корма 12 овец, 14 коров, коней, пони, теленка и козу.

По предварительным данным, в зоопарке конь умер от голода, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.

В полиции добавили, что решается вопрос об изъятии животных.

"...волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма", - отметили в полиции.

Начато производство по ст. 299 Уголовного кодекса - Жестокое обращение с животными. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на киевском Жуковом острове (находится в Голосеевском районе) в вольерах обнаружены шесть тигров - хозяин оставил животных без надлежащих условий для существования.