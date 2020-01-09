"Голодная смерть": на Киевщине в частном зоопарке животных оставили без корма

Животных оставили без корма в мини-зоопарке, который находится в одном из сел Киевской области.
В селе Красное Обуховского района Киевской области в частном мини-зоопарке хозяин оставил без надлежащего ухода и корма 12 овец, 14 коров, коней, пони, теленка и козу.
По предварительным данным, в зоопарке конь умер от голода, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.
В полиции добавили, что решается вопрос об изъятии животных.
"...волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма", - отметили в полиции.
Начато производство по ст. 299 Уголовного кодекса - Жестокое обращение с животными. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что на киевском Жуковом острове (находится в Голосеевском районе) в вольерах обнаружены шесть тигров - хозяин оставил животных без надлежащих условий для существования.