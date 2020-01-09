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На Львовщине микроавтобус протаранил фуру: много погибших и пострадавших

9 января 2020, 10:34

Микроавтобус Фольксваген на встречке столкнулсяе с грузовым автомобилем Мерседес.

Последствия ДТП во Львовской области / lv.npu.gov.ua

Во Львовской области на автодороге Львов - Шегини, в селе Бартатов Городокского района, в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом погибли три человека, еще один получил травмы.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Львовщины, микроавтобус Фольксваген совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес в ночь на 9 января, около 02.30.

В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается. Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской области находясь за рулем микроавтобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой под управлением 30-летнего иностранца. Правоохранители задержали водителя микроавтобуса в порядке ст. 208 УПК Украины.

Водитель микроавтобуса Фольксваген получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

/ lv.npu.gov.ua

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии в результате масштабного ДТП пострадали пятеро украинцев.

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