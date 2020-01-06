В Словакии в результате масштабного ДТП пострадали пятеро украинцев

В результате ДТП в Словакии пострадали украинцы / @policiaslovakia

На трассе D1 произошло вблизи словацкого города Попрад (Словацкие Татры) произошло масштабное ДТП с 20 астомобилями.

В результате аварии пострадали пятеро украинцев, сообщает словацкий портал HNonline.

Двоих пострадавших украинцев доставили в клинику. У них диагностировали незначительные травмы. Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львовскую область.

По данным местных СМИ, в результате масштабного ДТП всего пострадали 10 человек. На момент аварии в транспортных средствах была 41 человек.

Подчеркивается, что в аварию попали 17 легковых автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.

Десять осіб постраждало,серед них і п’ятеро українців в автоаварії поблизу словацького міста Попрад. Аварія трапилася на автодорозі D1. Зіткнулося 16 автомобілів, два мікроавтобуси та автобус. На місці працюють 14 бригад рятувальників з Левочі, Попрада та Прешова. Опубликовано Спеціальний контроль Воскресенье, 5 января 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате ДТП в Словакии погибли 13 детей.