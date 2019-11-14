Страшное ДТП в Словакии: погибло 13 детей, много раненых

В Словакии возле города Нитра, в 90 км от столицы страны Братиславы, 13 ноября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание Аktuality со ссылкой на данные словацких спасателей, ДТП случилось в результате столкновения автобуса, в котором везли школьников, с грузовиком.

Правоохранители рассказывают, что виновником трагедии является водитель грузового автомобиля, поскольку он по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Водитель автобуса с детьми пытался избежать столкновения, поэтому удар пришелся в бок транспортного средства, где находились пассажирские сидения.

В полиции не исключают, что число погибших может возрасти. Аварию уже назвали одной из самых масштабный в истории Словакии.

В связи с трагедией глава правительства Словакии Петр Пелегрини прервал зарубежную поездку и выехал на место происшествия.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил соболезнование народу Словакии в связи с ДТП, в котором погибли как минимум 13 человек.

"Был глубоко опечален, узнав об ужасном дорожно-транспортном происшествии в Нитраском районе Словакии. В это трагическое время мы стоим рядом с дружелюбным словацким народом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с их утратой и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Пристайко в Twitter.

Напомним, утром 9 ноября в селе Лесовая Слободка Житомирской области, которое находится под Бердичевом, легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, а один - пострадал.