В кровавом ДТП под Киевом погибли двое детей и двое взрослых: опубликованы фото

Авария произошла 10 ноября в селе Здвижевка Киевской области / Фото dtp.kiev.ua

В воскресенье, 10 ноября, в селе Здвижевка Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла около 16:15. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП погибли четыре человека. Среди погибших - двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате аварии травмы получили еще четыре человека.

"10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Позже в полиции уточнили подробности смертельной аварии. Начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович сообщил, что водитель Volkswagen проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено".

"При повороте со второстепенной на главную дорогу, в них въехал автомобиль Volvo. Удар пришелся в сторону пассажиров Volkswagen. В итоге все они погибли. Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице", – рассказал он.

Среди погибших: мальчик и девочка в возрасте 11 и 12 лет, а также две женщины 33 и 39 лет. Также травмы получили водитель и пассажиры Volvo.

Фото Информатор

Фото Информатор

Напомним, утром 9 ноября в селе Лесовая Слободка Житомирской области, которое находится под Бердичевом, легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, а один - пострадал.