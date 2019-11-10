"Минус очередная тачка мусоров": в Киеве не поделили дорогу копы и такси с пассажирами – видео

Копы попали в ДТП в Киеве / Информатор

Вечером в субботу, 9 ноября, в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло жуткое ДТП.

По информации, столкнулись автомобиль подразделения Нацполиции по борьбе с домашним насилием, которые спешили на вызов, и такси с женщиной и ребенком в салоне.

К слову, машина такси марки Audi ехала по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него врезались копы на авто.

Водитель такси после ДТП объяснил, что правоохранители двигались только с включенными проблесковыми маячками, которые из-за забора он увидел слишком поздно.

В свою очередь, копы заявили, что у них были включены также и звуковые сигналы.

В результате удара и транспортное средство правоохранителей, и таксиста – оказались разбиты.

В такси находились женщина и ребенок / Информатор

Пострадали пассажиры такси – женщина и ребенок, и два копа. Правда, обошлось без серьёзных травм, передает Информатор.

Отметим, в комментариях под видео украинцы пишут, что копам нужно надавать по жопе.

"Поліції паском по сраці. Сирену треба вмикати", - сказала Светлана Витальевна.

"Минус очередная тачка мусоров", - добавила Лелечка Ващенко.

Напомним, ранее сообщалось, в субботу утром, 9 ноября, в селе Лесовая Слободка Житомирской области, которое находится под Бердичевом, легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом, погибли три человека, а один - пострадал.

В результате ДТП погибли люди, ехавшие в легковушке, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине и показали фото с места аварии, на которых видно, что ЗАЗ стал грудой металла.

По предварительным сведениям, авария могла произойти из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги, выскочил на встречку и из-за этого столкнулся с КамАЗом.