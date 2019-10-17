"На днях стал отцом": на Одесчине рвануло авто с людьми, никто не выжил - СМИ

На Одесчине после ДТП загорелось и взорвалось авто с людьми / Скриншот

В среду, 16 октября, поздно вечером в Килийском районе Одесской области автомобиль, в котором ехали двое людей, на въезде в село Дмитровка влетел во въездную кирпичную стелу, автомобиль вспыхнул, а потом - взорвался.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб водитель авто - 30-летний житель Килии, который на днях стал отцом, и молодая женщина-пассажир из Белгород-Днестровского, пишет Бессарабия Inform.

Очевидцы смертельной аварии рассказали изданию, что машина на большой скорости ехала со стороны Килии, был туман и авто, слетев с дороги, врезалось в стелу.

"Я подбежал, стал выламывать дверь, девушка кричала, но я ничего не смог сделать, потому что машина вспыхнула", - сказал очевидец трагедии.

Напомним, 14 октября - в частности, отмечался праздник Покрова, на Николаевщине не разминулись два легковых авто, в результате ДТП есть четыре жертвы и шесть пострадавших. Среди жертв аварии - 7-летняя девочка.