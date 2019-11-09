"Легковушка стала грудой металла": под Бердичевом в ДТП погибли три человека

Под Бердичевом произошло ДТП, погибли три человека / Скриншот с zt.npu.gov.ua

В субботу утром, 9 ноября, в селе Лесовая Слободка Житомирской области, которое находится под Бердичевом, легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом, погибли три человека, а один - пострадал.

В результате ДТП погибли люди, ехавшие в легковушке, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине и показали фото с места аварии, на которых видно, что ЗАЗ стал грудой металла.

По предварительным сведениям, авария могла произойти из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги, выскочил на встречку и из-за этого столкнулся с КамАЗом.

Жертвами аварии стали водитель ЗАЗа - 41-летний мужчина, и двое пассажиров - ребенок, 2005 года рождения, и женщина, 1974 года рождения. Еще одна пассажирка - 2000 года рождения, выжила, но получила травмы и попала в больницу. Все люди, ехавшие в легковушке, - жители поселка Иванополь Чудновского района Житомирщины.

Ранее сообщалось, что в Килийском районе Одесской области - на въезде в село Дмитровка - машина, в которой ехали два человека, врезалась во въездную кирпичную стелу, загорелась и взорвалась.