"Президент Зеленский застрял в стене": в Беларуси женщина повеселила спасателей

Владимир Зеленский / УНИАН

В белорусском провинциальном городе Вилейка в МЧС совершила звонок крайней степени курьезности взволнованная женщина.

По ее словам, президент Владимир Зеленский якобы прилетел в населенный пункт на вертолете и начал строить там портал. Однако затем магический ритуал не задался и он якобы застрял прямо в стене.

Два диспетчера было прямо ошарашены таким звонком, но далее в разговор включился третий - который, по всей видимости, хорошо знаком с женщиной.

"Ира, сколько ты уже не пьешь? Сейчас скорую вызовем, поедешь в Новинки. Вместе с Зеленским. Или на борт подымайся, и взлетай вместе с ним", - не скрывая сарказма, высказался мужчина.

Напомним, ранее, осенью 2019-го, президент Беларуси Александр Лукашенко допустил оговорку во время встречи с Владимиром Зеленским и сказал "регионов России" вместо "регионов Украины".



