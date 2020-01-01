  1. Главная
  3. Политика

"Адекват и еб*нувшиеся подонки": в сети сравнили поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко

1 января 2020, 12:52

Чем отличается новогоднее поздравление Зеленского от поздравления с Новым годом Путина и Лукашенко – своим мнением поделились пользователи сети.

С Новым годом – чем отличаются новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко
С Новым годом – чем отличаются новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко / Фото pixabay.com

С Новым годом Крысы в полночь своих граждан традиционно поздравили и президент Владимир Зеленский, и его коллеги из России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В сети уже сравнили поздравления с Новым годом 2020 от Зеленского, Путина и Лукашенко. Сравнение оказалось не в пользу последних.

Путин и Лукашенко традиционно говорили по-русски. Причем в комментариях многие попеняли Батьке за то, что тот пренебрег родным белорусским языком. Русская речь – но лишь несколько фраз – прозвучали и из уст главы Украины (также, впрочем, как на венгерском и татарском). В основном же Зеленский говорил по-украински.

Читайте также"Мародер, жирный хряк, ворюга": в Сети "проехались" по Порошенко из-за новогоднего обращенияНовогоднее поздравление Лукашенко, к примеру, больше акцентировалось на праздновании Великой Победы во Второй мировой и спортивных победах Беларуси. Он отчитывался об экономических "перемогах" и настраивал свой народ на борьбу с новыми вызовами. Упомянул необходимость борьбы за национальную – белорусскую – индивидуальность.

Путин, будто копируя Лукашенко, также говорил о III тысячелетии, необходимости развития страны и чтобы люди жили лучше. Он также призывал россиян – как Лукашенко белорусов – больше и упорнее работать на процветание страны. Тоже напомнил о победе во Второй мировой войне. Только тему спорта оставил за бортом (видимо, после санкций ВАДА против России).

Зеленский же делал акцент на людях и их переживаниях. Призывал уважать и ценить каждого украинца, независимо от его гражданства и языка, на котором тот говорил. Детальнее читайте в нашем материале "Без сказочных обещаний и лапши на уши": новогоднее поздравление Зеленского назвали "лучшим за всю историю".

В комментариях к видео разницу посланий глав Украины, России и Беларуси оценили и пользователи.

Люди пишут: "Один адекватный президент и два клоуна, да ладно бы просто клоуны, а еще лжецы, самодуры и еб*нувшиеся на власти подонки", "Ну шо могу сказать?... В двух словах: Зеленский – лучший!", "А почему Батька на иностранном языке говорит?", "Хотя я и не очень понимаю украинский, слезы навернулись, слушая Зеленского. Желаю вам осуществить все, что вы задумали".

Также комментаторы отмечают: "Зеленский – просто молодец, я хочу своей родине России такого президента, очень трогательно… До слез", "Судя по комментариям, Киев снова стал центром всей Руси, и на видео только один настоящий президент" и т.п.

Чем отличается новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко
Чем отличается новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко
Чем отличается новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко

Напомним, только лучшие поздравления с Новым годом 2020 подобрал Главред на праздник 31 декабря в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

Также мы подобрали на праздник 31 декабря бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых – Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео.

Владимир Зеленский поздравления Александр Лукашенко Владимир Путин Новый год 2020
Сейчас вы просматриваете новость «"Адекват и еб*нувшиеся подонки": в сети сравнили поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:06
В Совете ЕС и ОБСЕ сменились страны-председатели – чем это грозит Украине
13:45
Максим Галкин едко поиздевался над Путиным Видео
13:16
"Половые губы раскрываются": Волочкова взбудоражила пошлым шпагатом
13:15
В Одессе горело общежитие вуза, десятки эвакуированных: возможная причина ЧП
13:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: чья личная жизнь изменится
13:05
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
12:52
"Адекват и еб*нувшиеся подонки": в сети сравнили поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко Видео
12:43
Жуткая новогодняя ночь в Брюсселе: вандалы сожгли 20 авто, сотни арестованных Видео
12:30
"Страшное повышение температуры": какой будет погода зимой и летом 2020 в Украине Видео
12:27
Вечір прем'єр з Катериною Осадчою 2019: смотреть онлайн 1+1 Видео
12:18
"Противный старый мерзавец": вышло видео, как Папа Римский ударил свою верующую Видео
12:00
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
12:00
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
11:54
Погода в Киеве: синоптик скоро сулит ощутимый "плюс" Фото
11:46
Наталья Водянова выходит замуж: подробности
11:20
Как укрепился курс гривны и прогноз курса доллара на 2020 год в Украине
11:16
Транзит российского газа в Европу: Украина начала поставки по новому контракту Видео
11:00
Лига Смеха переедет в Россию: на каком канале смотреть Лигу Смеха
10:48
Психолог объяснил, почему люди ссорятся на Новый год и не любят праздновать
10:41
Новый Избирательный кодекс начал действовать
10:34
"Мародер, жирный хряк, ворюга": в Сети "проехались" по Порошенко из-за новогоднего обращения Видео
10:06
"Без сказочных обещаний и лапши на уши": новогоднее поздравление Зеленского назвали "лучшим за всю историю" Видео
10:00
Гороскоп на январь-2020: что принесет месяц, кроме астероида и угрозы ядерной катастрофы
10:00
Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2020 Видео
09:51
Политолог указал на главное достижение Зеленского
09:30
Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк Видео
09:29
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: пакости врагов и зарождение любви
09:15
В Днепре при пожаре погибли люди, опубликованы фото и видео с места трагедии Фото Видео
09:14
"Поссорить украинцев и разделить их на два лагеря": экс-посол назвал цели Путина
09:09
Историческая победа Зеленского мнение
08:48
Как быстро прийти в норму после новогодней ночи: названы простые способы
08:41
Космонавты на МКС встретили Новый год 2020 целых 15 раз Видео
08:21
Два канала в новогоднюю ночь "продинамили" Зеленского - показали Порошенко Видео
08:18
Депутаты теперь прикосновенны: в Украине вступил в силу важный закон Видео
07:49
Получили вожделенный паспорт России: в "ЛНР" озвучили шокирующие данные
07:29
Ким Чен Ын пригрозил миру новым ядерным оружием, Трамп в ответ попросил вазу
07:28
Главное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицей мнение
07:07
Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине Видео
06:32
"Порошенко вовсю пользовался украинцами": политолог назвал главное достоинство Зеленского
06:13
"Ярмоленко доказал свой класс в АПЛ": легенда Динамо расхвалил украинца
05:53
Нацотбор Евровидение 2020 Украина: Jerry Heil приготовила песню для участия
05:30
"Поднимают голову": Гончарук пригрозил игорному бизнесу "сеансом убеждения" Видео
05:01
Реал согласовал контракт со своей звездой
04:38
Как правильно отмечать Китайский Новый год 2020, чтоб деньги водились Видео
04:10
Всем на выход: в Эстонии разогнали пропагандистское издание РФ
03:51
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
03:32
"Год будет счастливым": Епифаний подлился секретами на 2020 год
03:08
В Британии мужчина родил ребенка от женщины - фото
02:40
"Киця, я по девочкам": Maruv завела сексуальными фото в латексе
02:28
Налоговая запускает новый онлайн-сервис: все подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять