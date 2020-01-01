"Адекват и еб*нувшиеся подонки": в сети сравнили поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко

С Новым годом – чем отличаются новогоднее поздравление Зеленского, Путина и Лукашенко / Фото pixabay.com

С Новым годом Крысы в полночь своих граждан традиционно поздравили и президент Владимир Зеленский, и его коллеги из России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В сети уже сравнили поздравления с Новым годом 2020 от Зеленского, Путина и Лукашенко. Сравнение оказалось не в пользу последних.

Путин и Лукашенко традиционно говорили по-русски. Причем в комментариях многие попеняли Батьке за то, что тот пренебрег родным белорусским языком. Русская речь – но лишь несколько фраз – прозвучали и из уст главы Украины (также, впрочем, как на венгерском и татарском). В основном же Зеленский говорил по-украински.

Читайте также"Мародер, жирный хряк, ворюга": в Сети "проехались" по Порошенко из-за новогоднего обращенияНовогоднее поздравление Лукашенко, к примеру, больше акцентировалось на праздновании Великой Победы во Второй мировой и спортивных победах Беларуси. Он отчитывался об экономических "перемогах" и настраивал свой народ на борьбу с новыми вызовами. Упомянул необходимость борьбы за национальную – белорусскую – индивидуальность.

Путин, будто копируя Лукашенко, также говорил о III тысячелетии, необходимости развития страны и чтобы люди жили лучше. Он также призывал россиян – как Лукашенко белорусов – больше и упорнее работать на процветание страны. Тоже напомнил о победе во Второй мировой войне. Только тему спорта оставил за бортом (видимо, после санкций ВАДА против России).

Зеленский же делал акцент на людях и их переживаниях. Призывал уважать и ценить каждого украинца, независимо от его гражданства и языка, на котором тот говорил. Детальнее читайте в нашем материале "Без сказочных обещаний и лапши на уши": новогоднее поздравление Зеленского назвали "лучшим за всю историю".

В комментариях к видео разницу посланий глав Украины, России и Беларуси оценили и пользователи.

Люди пишут: "Один адекватный президент и два клоуна, да ладно бы просто клоуны, а еще лжецы, самодуры и еб*нувшиеся на власти подонки", "Ну шо могу сказать?... В двух словах: Зеленский – лучший!", "А почему Батька на иностранном языке говорит?", "Хотя я и не очень понимаю украинский, слезы навернулись, слушая Зеленского. Желаю вам осуществить все, что вы задумали".

Также комментаторы отмечают: "Зеленский – просто молодец, я хочу своей родине России такого президента, очень трогательно… До слез", "Судя по комментариям, Киев снова стал центром всей Руси, и на видео только один настоящий президент" и т.п.

Напомним, только лучшие поздравления с Новым годом 2020 подобрал Главред на праздник 31 декабря в материале Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

Также мы подобрали на праздник 31 декабря бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых – Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео.