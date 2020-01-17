Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши

Работа в Польше в 2020 прельщает украинцев гораздо меньше, чем еще несколько лет назад

На европейском и украинском рынках труда начало 2020 года ознаменовалось рядом интересных тенденций и новшеств.

Во-первых, Германия открыла "двери" для украинских трудовых мигрантов, прежде всего, для высококвалифицированных рабочих специальностей и инженеров.

Во-вторых, на польском рынке труда, несмотря на некоторый рост заработных плат, отмечается пока что небольшой отток украинских трудовых мигрантов, в первую очередь в ту же Германию, где зарплаты в 3-4 раза выше польских.

И, в-третьих, рост заработных плат в Украине в самых различных профессиях в крупных и средних городах практически вплотную приблизился к уровню зарплат в Польше. Эту тенденцию прекрасно знают украинские трудовые мигранты в этой стране, и уже сформировалась "когорта" желающих вернуться назад в Украину.

Вышли на польский уровень зарплат

Все тенденции, как считает ряд экономических экспертов, являются положительными, особенно последняя из них.

"Наконец-то для многих украинских трудовых мигрантов появилась прекрасная возможность найти себе достойную работу по своей специальности в родной стране и вернуться из Польши домой. Зарплаты сегодня во многих украинских городах по разным специальностям, действительно сравнялись с польскими. Например, в Одессе, Львове, Киеве, Днепре, высококвалифицированный токарь может зарабатывать от 15 до 20 тысяч гривен. В Польше они теперь выше в пересчете на гривны буквально на 1-2 тысячу. А немало примеров, когда эти заработные платы и ниже, чем в Украине", - сказал в комментарии Главреду эксперт рынка труда Андрей Хвостовский .

Читайте также"Варшава, спаси от киевской хунты!": насколько подскочит зарплата в Польше для украинцев 2020Тенденцию по возвращению из Польши и других стран Восточной Европы рабочих и инженеров в Украину Главреду отметили в концерне Электрон. На 15 предприятиях концерна таких немало и люди вполне довольны заработными платами, они уже серьезно решили остаться во Львове и не ехать на заработки в европейские страны. Сегодня на многих предприятиях не только областного центра, но и в некоторых районных центрах зарплаты могут достигать 16-18 тысяч гривен и больше. Работа в Польше уже не так привлекает украинцев, как это было еще 3-4 года назад.

Главред также поинтересовался зарплатами токарей, фрезеровщиков, заточников на предприятиях небольшого областного центра Украины - Кропивницкий. Например, на ПАК Гидросила, которое известно во многих странах Европы своими гидросистемами для тракторов, автомобилей, дорожно-строительных и коммунальных машин, такие специалисты получают 15-18 тысяч гривен в месяц.

Поварам лучше в Украине

Мы проанализировали заработные платы такой популярной профессии, как повар в Польше и Украине. Так, по данным большинства рекрутинговых компаний обеих стран, средняя зарплата повара в Польше оценивается до 15 злотых в час. Правда, есть оплата труда и выше, но такое случается не часто. Так, за месяц работник, учитывая десятичасовой рабочий день, может рассчитывать на оплату 2,4-3,5 тысяч злотых (670-900 долларов, 430-580 евро или 16-21,6 тысяч гривен в месяц). Стоит отметить, что 900 долларов такой повар получит, если будет работать сверхурочно, по 10-11 часов в день. Некоторые из поваров трудятся даже в свои выходные, чтобы выйти на ставку 900 долларов.

Ставка же помощника повара оценивается и того меньше – около 10 злотых в час.

В Украине же, согласно данным рекрутинговых компаний и объявлений по поиску кадров, поварам предлагается 14-19 тысяч гривен и больше - при этом без переработок и с полноценными двумя днями отдыха в неделю.

Естественно, что немало украинских поваров, которые трудятся в Польше, подумывают либо вернуться в Украину, подыскав здесь подходящее место, либо уехать в соседнюю Германию, где за один час работник может получить 10-12 евро (до 2 тыс. евро в месяц).

Работа в Германии: камни преткновения для украинцев

Однако и в Германии не все так просто: в этой стране потенциальные трудовые мигранты должны подтвердить знание немецкого языка на разговорном и письменном уровне, а также опыт работы и квалификацию.

"Для тех, кто уже трудится в Германии нелегально, нужно будет выехать из страны в Украину и подать на родине заявление на получение рабочей визы в ФРГ. Конечно же, знание языка является очень важным фактором для получения такой визы. Больше всего в Германии ныне ценятся рабочие кадры на строительстве и женщины на уборке и по уходу за больными и престарелыми людьми", - отмечает адвокат Андрей Илин .

Читайте такжеБизнес-омбудсмен дал прогноз, когда экономика Украины достигнет уровня ПольшиДругие эксперты также подтверждают весьма низкое знание немецкого языка даже на примитивном разговорном уровне среди потенциальных трудовых мигрантов в Германию.

"Примерно 80% трудовых мигрантов из Украины, которые работают сейчас в Польше и хотят поменять место приложения своего труда на Германию, вообще не знают ни слова по-немецки. Это относится и к потенциальным мигрантам, которые живут в Украине. Понятно, что им будет очень сложно в ближайшее время подтянуть язык и большинство из них не получат рабочей визы именно по этой причине. Так что им придется либо и дальше работать в Польше, либо вернуться в Украину, где заработные платы уже приблизились к уровню польских", - говорит Главреду Андрей Хвостовский .

Стоит добавить, что сертификат на знание немецкого языка необходим даже для сиделок, которые обслуживают престарелых и больных людей в Германии.

Однако все-таки при большом желании, часть украинских рабочих и специалистов с высшим техническим образованием, могут успешно закончить двух-трехмесячные курсы знания немецкого языка и активно включиться в процесс трудовой миграции в Германии.

"Минималку" нужно поднять в два раза

Украинские работодатели в последнее время все чаще говорят о том, что в ближайшие годы в нашей стране будет ощущаться кадровый голод по многим специальностям. Сегодня у них есть весьма хороший шанс еще больше повысить заработные платы и улучшить условия труда для самых квалифицированных и трудолюбивых работников, чтобы они не уезжали за рубеж или, напротив, и дальше возвращались в Украину из Польши и других стран, куда они уехали в свое время в поисках лучшей судьбы.