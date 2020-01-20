"Быдлота, урылки недоделанные": в Киеве пьяный водитель разбил пять автомобилей

Утром в понедельник, 20 января, масштабное ДТП произошло на проспекте Науки, 53 в Киеве.

По информации, автомобиль Mitsubishi врезался в "Газель", после чего машины отбросило на еще 5 припаркованных автомобилей.

Стало известно, что в автомобиле Mitsubishi находились трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. У водителя тест на уровень алкоголя показал 2,09 промилле, сообщается на странице Киев оперативный в Facebook

Также в ДТП пострадал пассажир Mitsubishi, который сидел рядом с водителем. Медики забрали его в больницу с раной головы и грудной клетки.

Отметим, пьяное ДТП вызвало гнев у пользователей Сети.

"В бидла ранок починається не з кави", - пишет Максим Чижевский.

"Урилки недороблені на дорогах це біда...", - добавил Юрий Тимченко.

"Фу бидлота, визви собі таксі, коли ви вже повиздихуєте, краще в стіну битону, щоб люди не страждали", - отметила Танюша Сидорская.

Читайте такжеКровавое ДТП в Днепре: маршрутка насмерть раздавила женщину - фото 18+Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. Как сообщает пресс-служба полиции Одессы, за рулем автомобиля Опель находился нетрезвый 27-летний коп, на момент совершения ДТП он был вне службы.