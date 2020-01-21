"Против 69%": украинцы не хотят "дарить" русскому языку статус государственного - опрос

Украинцы против предоставления русскому языку статуса государственного / glavcom.ua

Согласно результатам общенационального исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, 69% украинцев высказались против русского как государственного языка.

В то же время 15% жителей Украины убеждены, что русский язык следовало бы сделать государственным в отдельных районах страны.

И только 12% граждан хотели бы, чтобы русский язык стал государственным вместе с украинским.

К слову, в каждом из регионов Украины мнения разные.

В Западном регионе статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%.

В центральном регионе поддержали статус русского как официального в регионах - 12% и как второго государственного - только 4%.

В Южном регионе статус русского языка как официального в определенных регионах поддержали 27% граждан и как второго государственного - 14%.

Наиболее значимый статус для русского языка хотят в Восточном регионе – там 24% граждан выступают за то, чтобы русский язык был в качестве официального в регионах, а 31% жителей выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Читайте такжеОпрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протестыНапомним, ранее сообщалось, 80% украинцев считают, что руководители государства, а также государственные служащие в рабочее время должны общаться на украинском языке.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, 56% безусловно согласны с таким утверждением, а 24% - скорее согласны.

Кроме того, с тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81% граждан: 55% - "безусловно" и 26% - "скорее, да".