Чиновники должны общаться на работе на украинском языке – опрос

Использование государственного языка госслужащими поддерживают граждане всех регионов

Руководители государства, а также государственные служащие в рабочее время должны общаться на украинском языке, считают 80% украинцев.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, 56% безусловно согласны с таким утверждением, а 24% - скорее согласны.

Как показывают результаты исследования, использование государственного языка госслужащими поддерживают граждане всех регионов: западного (96%), центрального (86%), южного (71%) и восточного (64%).

Кроме того, с тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81% граждан: 55% - "безусловно" и 26% - "скорее, да".

/ dif.org.ua

Опрос проводилось с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка

Напомним, Верховная Рада приняла закон о среднем образовании (№0901) 16 января. В документе говорится, что языком образовательного процесса в заведениях общего среднего образования является государственный язык - украинский.