  1. Главная
  3. Украина

День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства

22 января 2020, 11:28

Сегодня в Киеве активисты объединили берега Днепра.

В Киеве активисты отметили День соборности 2020
В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 / Reuters

В среду утром, 22 января, в Киеве на мосту Патона активисты по случаю Дня соборности Украины создали живую цепь - символ единства Украины.

Активисты были обернуты в флаги украинского государства, они взялись за руки и, двигаясь двумя колоннами с левого и правого берегов Днепра, объединили берега, говорится в сюжете ТСН.

 По его данным, в акции приняли участие люди разного возраста - и молодые люди, и подростки, и пенсионеры.

"Участники акции исполняли гимн Украины и поздравляли друг друга с Днем соборности", - отмечается в материале.

  • В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 Reuters
  • В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 Reuters
  • В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 Reuters
  • В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 Reuters
  • В Киеве активисты отметили День соборности Украины 2020 Reuters

Напомним, 22 января в Украине отмечается 101-я годовщина Дня соборности Украины. В Киеве в День соборности активисты традиционно создают живую цепь соборности.

новости Киева живая цепь День соборности Украины
Сейчас вы просматриваете новость «День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:50
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона
11:46
США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет
11:39
Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева
11:33
Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества
11:28
День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства Фото Видео
11:27
"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП
11:21
Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много мнение
10:50
"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник
10:41
Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса
10:39
Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад мнение
10:35
В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится
10:11
Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие
10:03
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России
10:00
"Выставлю коньяк": Ляшко поманил украинцев выпивкой в обмен на сниженные платежки Видео
09:56
Гороскоп на 22 января всех знаков Зодиака: любовный нокаут, покровитель и скользкая дорожка
09:53
Два тела в шкафу: появились жуткие подробности кровавой резни в Киеве Видео
09:28
Зеленский едет на новую встречу с Путиным: в РФ раскрыли детали
09:24
День соборности Украины 2020: Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому
09:04
Чат с политологом и экономистом Олегом Соскиным
09:01
В Британии объяснили, как трезубец попал в число "террористических" символов
09:00
Погода в Украине ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение
08:52
Почему Зеленский не смог уволить Гончарука мнение
08:36
Сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Видео
08:28
Жертвой шторма Глория в Испании стал украинец - СМИ
08:04
Китайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцам
08:01
Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ Видео
07:26
Смертельный коронавирус: в Китае возросло число жертв и инфицированных
07:22
Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны мнение
07:15
Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт Видео
07:05
В Испании возросло число жертв мощного урагана Глория Фото
06:49
Минюст рискует превратить жизнь заключенных в ад мнение
06:45
День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020
06:15
Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году
06:06
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
05:55
Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам
05:30
Какие женщины нравятся мужчинам: ученые дали ответ
05:11
Стрижка каре 2020 – удачная прическа на каждый день, варианты укладки фото Фото
04:40
День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах Видео
04:27
"Срамота": Полина Гагарина засветила грудь под купальником-ниточкой
04:00
Когда не тянет в койку: топ-3 причин, снижающих желание секса
03:44
"Брутальное нарушение": Вятрович раскритиковал поляков за осквернение могилы воинов УПА
03:21
Стрельба в Запорожье: клиент подстрелил хозяина ресторана
02:53
Нажились на миллион: в Одессе кавказцы совершили дерзкое ограбление Видео
02:28
Расследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и Франции
02:00
Почти полсотни людей на борту: в России горел траулер
01:34
Удаление и драма в концовке в видеообзоре матча Челси - Арсенал Видео
01:30
"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки Гончарука
01:11
РФ раздает двуглавые паспорта детям-сиротам на оккупированном Донбассе
00:58
Ученые назвали продлевающий жизнь вид спорта
00:53
Стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять