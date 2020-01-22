День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства

Сегодня в Киеве активисты объединили берега Днепра.
В среду утром, 22 января, в Киеве на мосту Патона активисты по случаю Дня соборности Украины создали живую цепь - символ единства Украины.
Активисты были обернуты в флаги украинского государства, они взялись за руки и, двигаясь двумя колоннами с левого и правого берегов Днепра, объединили берега, говорится в сюжете ТСН.
По его данным, в акции приняли участие люди разного возраста - и молодые люди, и подростки, и пенсионеры.
"Участники акции исполняли гимн Украины и поздравляли друг друга с Днем соборности", - отмечается в материале.
Напомним, 22 января в Украине отмечается 101-я годовщина Дня соборности Украины. В Киеве в День соборности активисты традиционно создают живую цепь соборности.