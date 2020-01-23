В Харькове Кернес распорядился снова назвать проспект Григоренко именем Жукова

Кернес требует вернуть проспекту имя маршала Жукова / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес поставил подпись под распоряжением о спровоцировавшем ранее скандал переименовании проспекта генерала Петра Григоренко в проспект советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщается на сайте горсовета, документ приняли к рассмотрению на основе результатов проведенных общественных обсуждений и с учетом полученных предложений.

Кернес распорядился подготовить отделу по вопросам топономики, департаментами ЖКХ и информации пакета соответствующих документов о переименовании. Чиновники должны передать их Харьковскому совету на утверждение.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета (Хорошковатый А.В.) совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета (Басараб В.М.) подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименование) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - сказано в документе.

Как ранее сообщалось, второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова и принял решение не возвращать проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проголосовал за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект имени Георгия Жукова. Градоначальник Геннадий Кернес оперативно подписал такое решение. Далее, в Харькове на митинге против переименования проспекта Григоренко произошли заметные столкновения между его сторонниками и противниками.