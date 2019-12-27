В Харькове вновь проголосовали за переименование проспекта Григоренко в Жукова

Харьков / УНИАН

Обнародованы результаты голосования за переименование проспекта Григоренко в Харькове в проспект Жукова.

Отчет об итогах электронного голосования опубликован на официальном сайте городского совета.

"На официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета https://www.city.kharkov.ua приняло участие в общественном обсуждении 5475 человек. В форме электронной консультации: 3668 человек (67%) поддержало предложение, 1807 (33%) — высказались против", — сообщается на сайте.

В мэрии отметили, что получали отдельные предложения и письма.

"По результатам обобщения всех представленных предложений о присвоении имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в поддержку высказались 11193 человека, что составляет 86,1%, против — 1807 человек (13,9%)", — приведена в отчёте итоговая статистика.

Результаты голосования направлены в Городскую комиссию по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды для дальнейшего рассмотрения.

Как известно, проспект был назван именем Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Как ранее сообщалось, второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова и принял решение не возвращать проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проголосовал за переименования проспекта Петра Григоренко в проспект имени Георгия Жукова. Градоначальник Геннадий Кернес оперативно подписал такое решение. Далее, в Харькове на митинге против переименования проспекта Григоренко произошли заметные столкновения между его сторонниками и противниками.