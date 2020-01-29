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ВАКС заочно арестовал еще одного чиновника времен Янковича: названо имя

29 января 2020, 17:08

Андрея Клюева объявили в международный розыск.

Андрей Клюев
Андрей Клюев / telegraf.com.ua

Высший антикоррупционный суд вынес решение о заочном аресте еще одного чиновника времен беглого президента Виктора Янковича. Отмечается, что под арест попал бывший первый вице-премьер-министр Андрей Клюев.

По данным РБК-Украина, данное решение было принято в связи с подозрением в растрате имущества в особо крупных размерах. При этом Клюева объявили в международный розыск.

Стоит отметить, что Андрей Клюев занимал пост первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова, куда он попал, уплатив взятку в размере почти 16 миллионов долларов. Так, по делу об отмывании этих денег в Италии будут судить сына Азарова.

Как ранее сообщал Главред, ВАКС арестовал бывшего заместителя министра энергетики времен президентства Виктора Януковича.

Виктор Янукович Андрей Клюев Вакс новости Украины
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