"Легализация извращенцев": Ярош забил тревогу из-за "гомодиктатуры"

Дмитрий Яроша / pravda.com.ua

В Украине на правительственном уровне легализируются извращения под видом гендерного равенства, заявил бывший народный депутат Дмитрий Ярош.

По его мнению, гомосексуалисты и "другие извращенцы стали нормальным явлением".

"Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" - сатанинскую", — написал Ярош в Facebook.

Он обратил внимание на то, что "гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира".

"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", — подчеркнул бывший нардеп.

Читайте также"Пихает где го*но": со львовскими школьниками вели душещипательные беседы о вреде гомосексуализмаОн напомнил, что согласно электронной переписи, в Украине осталось 37 с миллионов жителей, тогда как в 1991 году было 52 миллиона.

"Это ли не геноцид? Голодомор, Мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их "кино", мы потребляем их извращенскую жвачку о "гендере", "равноправии", "толерантности". Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство. Хотя против нас - существующий грешный мир ...", — добавил Ярош.

Напомним, ранее Ярош рассказал о "фантазиях" и новом президенте.