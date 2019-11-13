"Бла-бла, в засаде у жены под юбкой": Ярош рассказал о "фантазиях" и новом президенте

Ярош в Сети рассказал о новой идеологии и лидере нации / Facebook.com

В среду, 13 ноября, лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, который ранее пригрозил "не лоху" из-за добровольцев, во всеуслышание заявил о том, что стране необходимо готовиться к досрочному прекращению полномочий президента и Верховной Рады.Ярош подчеркнул, что уже сейчас должно быть создано движение, которое выдвинет лидера на новых выборах президента.

"Уже сейчас должно формироваться объединенное государственное движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И, наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины", - громко заявил Ярош на своей странице в Фейсбуке.

При этом Ярош предложил выбрать президентом какого-то боевого офицера ВСУ, который будет возрождать Украину.

Также бывший нардеп отметил, что "кадровая политика новой власти никчемная".

Отметим, заявление Яроша вызвало немало разговор в Сети."Ойц! Только не нужно Яроша! он сидит в засаде у своей жены под юбкой и оттуда пишет который год угрозы! ой! как страшно! Ой боюсь-боюсь!", - в одном из комментариев высказалась Ольга Гребешникова.

"Хунта треба! Справжня хунта з бойових офіцерів, націоналістів і державників. І років 7-8 ніяких виборів. Воєнний стан і закритий кордон з ракоцапами", - предложила Гюнтер-Татьяна Фальк.

"Він запізнився з цими заявами на 6 років", - убеждена Людмила Кулибаба.

"Ярош как бы прав . Но .уж больно много он может говорить, а действий от него нет . Намекает на себя ? Или все же на Забродского ? А чем ему Порох не такой? Он же вроде его поддерживал . Но у Яроша есть мутняк с Беней и Корбаном поэтому к его словам надо относиться с отсторожностью", - высказался некий пользователь Сети.

"З таким вашим підходом то буде реванш Московії і президентом буде мертвечук або Бойко і порох мародер тоже має шанс", - добавил Сергей Крикун.

"Бла-бла" - лаконично отреагировал Сергей Фазульянов.

"Бойовий офіцер не значить спец у міжнародних відносинах. Обмеження виборчого права - беззмістовна процедура, а в поєднанні з перевіркою на "лояльність до держави" – зло", - убеждена Татьяна Горшкова.

"Его фантазии не выполнимы. Делом бы занялся", - высказалась Елена Алексеевна.

Читайте также"Манкурты и свинопасы не остановят": Ярош рассказал, как во сне освобождал ДонбассНапомним, ранее лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского к диалогу.

"Вместе со своими собратьями неоднократно выражал готовность к конструктивному государственническому сотрудничеству с существующей властью - надежда умирает последней. В случае измены властью нашему государству, готов к восстанию. Хотя очень не хочется", - написал Ярош.

Ярош подчеркнул, что военные и спецназовцы не должны выполнять преступные приказы.