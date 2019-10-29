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"Козел общипаный, иди работай": в Сети возмущены угрозой Яроша поднять восстание

29 октября 2019, 22:15

Ярош подчеркнул, что военные и спецназовцы не должны выполнять преступные приказы.

Ярош
Ярош пригрозил Зеленскому восстанием / pravda.com.ua

Лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, который ранее пригрозил "не лоху" из-за добровольцев, призвал президента Владимира Зеленского к диалогу.

"Вместе со своими собратьями неоднократно выражал готовность к конструктивному государственническому сотрудничеству с существующей властью - надежда умирает последней. В случае измены властью нашему государству, готов к восстанию. Хотя очень не хочется", - написал Ярош.

Ярош подчеркнул, что военные и спецназовцы не должны выполнять преступные приказы.

"Военные, работники СБУ, МВД, антикоррупционных органов не должны выполнять преступные приказы, которые противоречат закону божьему, национальным интересам украинского народа и Конституции Украины; их выполнение - преступление! Это я об отступлении, сдаче отвоеванных территорий, выполнении политических заказов...", - высказался он.

При этом Ярош попросил Зеленского наконец услышать его и начать общаться.

"Владимир [Зеленский], я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, - десятки и сотни тысяч. В конце концов, речь идет о судьбе всего украинского народа и нашей государственности.

Пожалуйста, начни общаться с теми, кто видит чуть дальше за черту своего "хутора" и готов на самопожертвование ради нации и государства", - обратился Ярош.

Отметим, многие украинцы в соцсети в ответ на слова Яроша призвали его не мешать президенту.

"Дмитрій Ярош,ми хочемо миру для своіх дітей і внуків. Не потрібно лякати, думайте і допомогайте ПРЕЗИДЕНТУ", - высказалась Татьяна Чернявская.

"Ярош все більше стає похожий на цапа общіпаного", - убеждена Валентина Михайленко.

"ДО ПОРОШЕНКА ХАЙ ВИСУВАЄ ПРЕТЕНЗІЇ.. ЧОГО ЗА ПЯТЬ РОКІВ АГРЕСОР В УКРАЇНИ.. І ЛЮДИ ХОЧУТЬ ДІЛИТИСЯ", - сказала Светлана Цигальник.

"Замахался разговаривать?...Найди применение рукам и голове - иди работай. хватит каламутить воду...", - добавил Джордж Степанович.

"Научись сначала культуре обращения и уважения к президенту и не мешай ему работать. Лучше бы ты замахался работать. Хотя для таких как ты это чуждо", - возмутилась Татьяна Русакова.

"Та ХТО ти такий??????? Засунься в очко, і не вилазь курва!!!!Усі давно знають, хто тебе купив з потрохами, як і твою корефаночку алкашку Машку звіробій", - выругался Николай Сафонкин.

Читайте также"Манкурты и свинопасы не остановят": Ярош рассказал, как во сне освобождал ДонбассНапомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер во вторник, 29 октября.

По ее словам, сегодня, 29 октября, контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Золотое.

"В соответствии с рамковым решением ТКГ от 2016 года - следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского - при семидневном соблюдении режима тишины", - отметила Олифер.

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