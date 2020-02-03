В Кривом Роге погибли экстремалы: жуткие подробности и фото с места ЧП

В Кривом Роге в вентиляционный ствол шахты упали экстремалы и погибли / dp.dsns.gov.ua

В воскресенье, 2 февраля, поздно вечером в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области на ул. Летчиков группа из пяти мужчин хотела заснять на видео спуск в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

Мужчины взломали решетку, которая находилась на входе в ствол шахты, двое экстремалов с помощью альпинистского оборудования спустились вниз, а потом сорвались, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Днепропетровщине.

По данным ведомства, мужчины погибли. Погибшим около 30 лет, их тела нашли и подняли на поверхность.

В ГСЧС добавили, что спасатели узнали о падении мужчин в вентиляционный ствол шахты 2 февраля в 23:46, а в 3:45 3 числа тела погибших нашли на горизонте 550 м.

"В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

Гибель экстремалов в Кривом Роге: фото с места чрезвычайного происшествия

Напомним, летом 2018 года в одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала - повредила шейный отдел позвоночника и скончалась.