Смертельное селфи. В Днепре в ресторане умерла девушка

В одном из ресторанов Днепра девушка пыталась сделать селфи, съехала вниз по перилам, неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника, и умерла.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 10 июня, около 2:30 ночи в "Старгороде", сообщает "Информатор" со ссылкой на слова очевидцев.

"На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, но врач констатировал смерть девушки", — говорится в материале.

По предварительным данным, умершей около 25 лет. Издание подчеркнуло, что сотрудники заведения отказались комментировать случившееся.

Ранее СМИ писали, что на Львовщине 17-летний житель Стрыя хотел сделать селфи на крыше супермаркета, но желание собрать лайки в соцсетях закончилось трагически — парень упал с крыши. Позже стало известно, что погиб ученик 11 класса гимназии.