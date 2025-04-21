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Светлый вторник: что можно и нельзя делать 22 апреля

Виталий Кирсанов
21 апреля 2025, 14:13
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По народным традициям продолжается празднование Пасхи.
Что можно и нельзя делать 22 апреля
Что можно и нельзя делать 22 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 апреля
  • Народные традиции и приметы
  • Что ожно и нельзя делать 22 апреля

По новоюлианскому календарю 22 апреля церковь в Украине отмечает день апостолов Нафанаила, Луки и Климента; преподобного Федора Сикеота, преподобного Виталия и Иверской иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 апреля

Иверская икона изображает Богоматерь с младенцем Иисусом. Икона славится своей чудотворной силой. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции.

видео дня

Нафанаил, Лука и Климент были апостолами из 70. Это те ученики веры Христовой, которые учились у 12 апостолов Иисуса Христа. Святые проповедовали в разных городах и странах, распространяя христианство. Апостол Лука был верным последователем святого Павла. Святой Лука написал Евангелие, а также первые иконы Девы Марии.

Преподобный Феодор Сикеот родился в VI веке в Малой Азии. С раннего возраста мальчик проявлял способности к науке и Слову Божию. Еще подростком он ушел из дома, чтобы вести уединенную жизнь. Феодора рукоположили в священника, когда ему было всего 17 лет. К Феодору тянулись за советами люди, искавшие спасения. Преподобного стали считать святым еще при его жизни. Был назначен епископом Анастасиуполя. Святой умер в 613 году.

Преподобный Виталий – монах, живший в Александрии и тайно молившийся за спасение душ всех блудниц города. Благодаря его молитвам многие из них меняли свою жизнь, некоторые уходили в монахини в монастыри.

Народные традиции и приметы

По народным традициям продолжается празднование Пасхи. В народе на третий день совершали "проводы" праздника, вторником завершался период суровых запретов на работу, однако веселые празднования продолжались на протяжении Светлой седмицы.

Заведено еще поздравлять друг друга, пробовать паски и пасхальные яйца, петь веселые песни. В Светлый вторник поздравляют друг друга, пробуют паски и крашенки, поют гаивки. Песни сопровождались плясками и обрядовыми играми. Среди примет этого дня:

  • гроза предвещает богатый урожай в этом году;
  • если пчелы улетают далеко от улья, то май будет очень теплым;
  • звездная ночь сулит теплое погожее лето.

Хороший знак – увидеть радугу в этот день. Это принесет успех и благополучие.

Что нельзя делать 22 апреля

В Светлый вторник нельзя делать тяжелую физическую работу и возиться по дому. Также нельзя:

  • грустить и вспоминать старые обиды;
  • ссориться и злословить;
  • отказывать в помощи или подаянии.

В этот день не стоит поститься, ведь продолжается праздник.

Именины и день ангела 22 апреля

По новому церковному календарю 22 апреля именины празднуют Лука, Климент, Федор и Виталий.

Лука с латинского языка трактуется как "светлый человек".

Имя Климент пришло из Древнего Рима и означает "ласковый" или "милостивый".

Федор происходит из греческого языка и означает "Божий дар" или "дарованный Богом".

Виталий происходит из Древнего Рима и означает "дарящий жизнь".

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