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Автор пояснил, как в учебнике по истории появился мем с Киану Ривзом

4 февраля 2020, 18:52

Фотожабу в книге иллюстраторы оставили намеренно.

Фотожабу в учебнике не замечали два года / jigsawdeaad / Twitter

Автор украинского учебника по всемирной истории за 10 класс Игорь Щупак заявил, что осознанно оставил на страницах учебника фотографию Обед на небоскребе с прифотошопленным Киану Ривзом.

"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненную" Киану Ривзом, я сначала не увидел эту маленькую фигурку. Но потом, заметив мем, предложил оставить его", - написал он в Facebook.

Автор утверждает, что они с дизайнером вовремя увидели, что вместо оригинального фото в учебнике оказался популярный мем, однако историк принял решение оставить фотожабу с Киану Ривзом. Щупак вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии разместили портрет основателя Римской империи Октавиана Августа с подписью Юлий Цезарь, однако этого за многие годы так никто и не заметил. Вот и в этот раз автор решил проверить внимательность школьников, и привлечь их внимание к историческим иллюстрациям. Он добавил, всегда старается учесть тот факт, что современные школьники являются визуалами.

"В учебнике для 11 класса я подобрал даже исторические анекдоты. Мечтаю, чтобы ученики больше играли в учебные компьютерные игры, внимательно рассматривали иллюстрации учебнике и смотрели обучающие видео", – отметил он.

Щупак сознался, что фотожабу в учебнике заметили впервые спустя два года после выхода тиража. И это был не пользователь Сети, а десятиклассник, которому автор за внимательность подарил книги.

Напомним, предложение нардепа от Слуги народа Евгения Брагара пенсионерке продать собаку для оплаты за газ стало объектом многочисленных шуток, мемов и фотожаб в Сети.

фотожаба история мем Киану Ривз новости Украины
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