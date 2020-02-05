В Крыму позлорадствовали о словах Помпео насчет аннексии полуострова

Майк Помпео / Reuters

Резонансное высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что аннексированный Россией Крым потерян для Украины навсегда вызвало злорадство в поставленной россиянами администрации полуострова.

"Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма" Роман Чегринец назвал такое заявление главы Госдепа "проявлением здравого смысла", сообщают РИА Новости .

Напомним, накануне стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Украины (в рамках закрытой встречи) заявил - дескать, аннексированный Крым навсегда потерян для Украины. "Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать", — заявил глава Госдепа.