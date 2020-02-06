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Политолог в деталях рассказал о том, какие последствия будут у визита Помпео

6 февраля 2020, 20:05

По мнению политолога, официальный визит Майка Помпео в Киев можно прокомментировать со всей определенностью.

Помпео
Майк Помпео / УНИАН

Помимо чисто протокольной части недавнего официального визита государственного секретаря США Майка Помпео в Украину официальному Киеву не стоило ожидать ничего из ряда вон выходящего

Такое мнение высказал политолог Владимир Воля, сообщает портал ГолосUA.

"В первую очередь, это была демонстрация поддержки Украины на фоне завершающего этапа судебных слушаний в отношении импичмента Дональду Трампу в Сенате США. Также я не исключаю, что во время визита Помпео договорился о передаче какой-то помощи Украине", - отметил эксперт.

По мнению Воли, данная помощь может быть как военной, так и материальной (военное оборудование и т.д.).

"То есть, то, что в смысле проведения этот визит является символическим – нет никаких сомнений, а то, что он попадает на период финальных слушаний в отношении импичмента Трампу, дает основания предполагать, что какая-нибудь фишка, связанная с импичментом может иметь место. Кроме поддержки суверенитета и целостности Украины, может быть предпринято какое-то действие, которое можно будет расценить, как практическую помощь", - подытожил он.

Напомним, ранее украинские СМИ писали о том, что глава Госдепа США Майк Помпео, находясь в Киеве с официальным визитом, в рамках закрытой встречи заявлял - аннексированный Россией полуостров Крым навсегда потерян для Украины. Однако в американском посольстве в Украине категорически отрицали сам факт такого заявления.  

Дональд Трамп Майк Помпео новости Украины
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