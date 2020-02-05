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В посольстве США прокомментировали слова Помпео о "потерянном Крыме"

5 февраля 2020, 10:46

По словам американских дипломатов, госсекретарь США Майк Помпео ничего не говорил о безвозвратно утерянном для Украине полуострове Крым.

Помпео
Майк Помпео / Reuters

В американском посольстве категорически отрицают, что глава Госдепа США Майк Помпео, находясь в Киеве с официальным визитом, заявлял - аннексированный Россией Крым навсегда потерян для Украины.

Об этом Главреду рассказали в дипломатическом представительстве США.

"Никаких подтверждений того, что это было сказано, нет", - рассказал сотрудник посольства.

Информацию о заявлении Помпео раскритиковала крымская активистка Эмине Джапарова.

Она подтвердила данный факт, однако категорически опровергла, что Помпео говорил что-либо о невозможности возвращения Крыма в состав Украины.

"Медийная манипуляция, на вроде этой, недопустима.Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ", - написала Джапарова.

Напомним, ранее СМИ распространили новость о том, что госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из закрытых встреч о том, что Украина уже никогда не сможет вернуть аннексированный полуостров Крым. 

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