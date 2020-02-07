Смертельная авария с автобусом в "ДНР": подробности и фото с места ДТП

В "ДНР" смертельная авария произошла в четверг, пострадавших доставили в Новоазовск, утверждают в "МЧС" псевдореспублики.
В четверг, 6 февраля, под захваченным боевиками "ДНР" Новоазовском Донецкой области на трассе пассажирский автобус перевернулся и оказался в кювете около 16 часов (около 15 по Киеву).
В ДТП попал автобус, которые ехал из подконтрольной боевикам Горловки в захваченный Россией Севастополь, сообщили в так называемом "МЧС ДНР".
В псевдоведомстве добавили, что, по предварительным сведениям, в результате аварии пострадали трое детей, всех пострадавших госпитализировали.
"…В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибло и 22 пострадало... Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Новоазовск. Организована эвакуация пассажиров в г. Горловка", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что под Новоазовском перевернулся пассажирский автобус, который ехал в подконтрольный России Крым, и в результате аварии пострадали трое детей.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.