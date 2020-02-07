Смертельная авария с автобусом в "ДНР": подробности и фото с места ДТП

Под Новоазовском автобус угодил в кювет / Скриншот с dnmchs.ru

В четверг, 6 февраля, под захваченным боевиками "ДНР" Новоазовском Донецкой области на трассе пассажирский автобус перевернулся и оказался в кювете около 16 часов (около 15 по Киеву).

В ДТП попал автобус, которые ехал из подконтрольной боевикам Горловки в захваченный Россией Севастополь, сообщили в так называемом "МЧС ДНР".

В псевдоведомстве добавили, что, по предварительным сведениям, в результате аварии пострадали трое детей, всех пострадавших госпитализировали.

"…В автобусе находилось 29 пассажиров, из которых два человека погибло и 22 пострадало... Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения г. Новоазовск. Организована эвакуация пассажиров в г. Горловка", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что под Новоазовском перевернулся пассажирский автобус, который ехал в подконтрольный России Крым, и в результате аварии пострадали трое детей.