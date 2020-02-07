Богуцкая греет место Разумкова: нардепы из СН обложили трибуну и президиум Рады

Елизавета Богуцкая / УНИАН

Нардепы из фракции Слуга народа (политсилы президента Зеленского) утром в пятницу, 7 февраля, устроили дежурства возле трибуны и президиума зала заседаний Верховной Рады - чтобы не допустить повторения вчерашнего блокирования со стороны оппозиции.

Более того, на месте спикера Дмитрия Разумкова уселась нардеп Елизавета Богуцкая, сообщает портал Радио Свобода. Дежурство возле трибуны несет, в частности, недавно скандально прославившийся идеей "продай собаку - заплати за коммуналку" нардеп Евгений Брагарь.

После 10.00 по киевскому времени спикер Дмитрий Разумков в обычном порядке открыл утреннее заседание Рады.

Напомним, накануне, члены фракции Батькивщины из-за скандального законорпроекта о рынке земли устраивали драки и масшабную блокировку президиума с трибуной парламента, а лично Юлия Тимошенко заняла место спикера. Более того, при попытке вырвать провод спикерского микрофона она пролила свою кровь.