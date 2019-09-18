Путч-2: нардеп Богуцкая "засветила" сообщение о бунте ветеранов против Зеленского - СМИ

Лиза Богуцкая "анонировала" Путч 2 / скриншот

Народная избранница от Слуги народа Елизавета Богуцкая, которая во время первого заседания Рады "засветила" переписку о том, что "Петя готовит путч", опять оказалась объектом пристального внимания "папарацци" и содержимое экрана ее смартфона попало в Сеть.

На сей раз Лиза Богуцкая кому-то сообщала о бунте ветеранов АТО против президента Украины Владимира Зеленского, который "подпишет мир", что вызовет массовые протесты.

"Любительница митингов Богуцкая, которая с аля ветеранами пару месяцев сидела под Мариинским парком, вдруг, стала боятся митингов с ветеранами, и быть категорически против их проведения.

Потому что за мандат боится. Потому что вероятные митинги, из ее головы, могут привести не к смене Президента, а к перевыборах в ВР.

В общем, Путч 2.0 или народный депутат Слуги Народа заявила, что Зеленский подпишет "мир", что по ее мнению, вызовет массовые протесты тех, кто прошел войну", - сообщил блогер Олешко в телеграмм.

Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая призналась, что намеренно показала фотографам в Верховной Раде свою переписку о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко.

"Вы думаете, я не знала где я, я намеренно это сделала, чтобы Порошенко знал, что мы готовы. Я Авакова не люблю, но другого человека, который удержит ситуацию у нас нет. Это временно. До нового года. И он это тоже знает", - цитирует слова нардепа журналист Алена Лунькова, которая попросила у нее комментарий в кулуарах парламента.