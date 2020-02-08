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Разрыв глотки и пищевода: в Киеве на приеме у врача внезапно умер двухлетний мальчик

8 февраля 2020, 16:12

Ребенку дважды делали гастроскопию

Врач со стетоскопом
Врач со стетоскопом / 62iNFO.ru

На приеме у врача в Киеве внезапно умер двухлетний ребенок. Отмечается, что инцидент произошел в детском учреждении на улице Богатырской 5 февраля.

По данным ТСН, мальчик поперхнулся игрушкой. Родители проверили горло, но позже Максима начало тошнить, поэтому его госпитализировали в детскую больницу. Врач назначил малышу гастроскопию.

В ходе первой процедуры врач сообщил, что ничего не видит в желудке ребенка, после чего назначили вторую процедуру. Во время второй гастроскопии, когда врач доставала трубку, у ребенка пошла кровь.

Сообщается, что кровотечение открылось из-за разрыва глотки и пищевода. В больнице эту ситуацию не комментируют.

По словам адвоката Афанасия Карлина, врач, которая проводила процедуру, может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет.

"Для того, чтобы задокументировать правильно все действия и затем иметь возможность доказать непрофессиональную деятельность, нужно в первую очередь заявление о совершении уголовного правонарушения", - отметил защитник.

Как ранее сообщал Главред, в Кременчугском районе Полтавской области в одной из школ умерла 14-летняя ученица.

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