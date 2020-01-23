На Полтавщине на глазах у врачей в школе умерла девочка

Школьница умерла 22 января в Кременчугском районе Полтавской области.
В среду, 22 января, в Кременчугском районе Полтавской области в одной из школ умерла 14-летняя ученица.
Школьница умерла в присутствии медиков, сообщает Главное управление Нацполиции на Полтавщине со ссылкой на данные скорой помощи.
По данным ведомства, причина смерти школьницы будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Девочка умерла после того, как ей стало плохо на перемене, сообщает Кременчугская газета, ссылаясь на данные Кременчугского отдела полиции. "Медики скорой помощи реанимировали ребенка, но спасти не удалось", - выяснило издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве в специализированной школе 12-летняя ученица выпрыгнула из окна. Пострадавшая оказалась в реанимации - у нее диагностирован перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговая травма.