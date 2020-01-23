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На Полтавщине на глазах у врачей в школе умерла девочка

23 января 2020, 03:01

Школьница умерла 22 января в Кременчугском районе Полтавской области.

На Полтавщине в школе умерла ученица - Новости Полтавы
В Полтавской области в школе умерла ученица / УНИАН

В среду, 22 января, в Кременчугском районе Полтавской области в одной из школ умерла 14-летняя ученица.

Школьница умерла в присутствии медиков, сообщает Главное управление Нацполиции на Полтавщине со ссылкой на данные скорой помощи.

По данным ведомства, причина смерти школьницы будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. 

Девочка умерла после того, как ей стало плохо на перемене, сообщает Кременчугская газета, ссылаясь на данные Кременчугского отдела полиции. "Медики скорой помощи реанимировали ребенка, но спасти не удалось", - выяснило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве в специализированной школе 12-летняя ученица выпрыгнула из окна. Пострадавшая оказалась в реанимации - у нее диагностирован перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговая травма.

новости Полтавы школьница умерла
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