Перелом позвоночника: стали известны ужасные детали о выпрыгнувшей из окна школы девочке

Самоубийство / ГУ НП в Киевской области

Жуткая новость всколыхнула родителей украинских школьников. 12-летняя ученица специализированной школе №173 Киева выпрыгнула с окна.

На данный момент состояние девочки стабильно тяжелое. Школьница находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По словам тети девочки Катерины Миличевой, медики диагностировали у ребенка перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговую травму.

"Уже прооперировали одну ножку, установили аппарат Илизарова. Будет еще одна операция. Далее еще..." – написала Миличева в Facebook.

При этом в комментариях она отметила, что причины поступка девочки до сих пор никто не знает, а сама пострадавшая не может ничего рассказать, потому что находится в медикаментозном сне.

"Ангелинку воспитывает папа и бабушка с дедушкой. Состояние тяжелое у всех", – подытожила тетя школьницы.

Напомним, что в Коломне Московской области 15-летняя школьница надругалась над двумя семиклассницами.