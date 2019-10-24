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Перелом позвоночника: стали известны ужасные детали о выпрыгнувшей из окна школы девочке

24 октября 2019, 21:32

Школьница находиться в стабильно тяжелом сотсоянии в реанимации.

Самоубийство
Самоубийство / ГУ НП в Киевской области

Жуткая новость всколыхнула родителей украинских школьников. 12-летняя ученица специализированной школе №173 Киева выпрыгнула с окна.

На данный момент состояние девочки стабильно тяжелое. Школьница находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По словам тети девочки Катерины Миличевой, медики диагностировали у ребенка перелом обеих ног, таза, позвоночника в поясничном отделе, ушиб легких и черепно-мозговую травму.

"Уже прооперировали одну ножку, установили аппарат Илизарова. Будет еще одна операция. Далее еще..." – написала Миличева в Facebook.

При этом в комментариях она отметила, что причины поступка девочки до сих пор никто не знает, а сама пострадавшая не может ничего рассказать, потому что находится в медикаментозном сне.

"Ангелинку воспитывает папа и бабушка с дедушкой. Состояние тяжелое у всех", – подытожила тетя школьницы.

Напомним, что в Коломне Московской области 15-летняя школьница надругалась над двумя семиклассницами.

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